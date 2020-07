È morto lo stilista di David Bowie: Kansai Yamamoto creò l’abito di Ziggy Stardust (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 21 luglio è morto lo stilista di David Bowie per eccellenza e la sua azienda ne ha dato annuncio soltanto ora. Come riporta la figlia Mirai, Kansai Yamamoto ha perso la sua battaglia contro la leucemia mieloide a soli 76 anni dopo aver dato al mondo intero una lezione di stile attinto dalla tradizione giapponese. Proprio dalla tradizione giapponese, infatti, Kansai Yamamoto aveva preso ispirazione per creare gli abiti di scena che David Bowie indossava quando vestiva i panni di Ziggy Stardust, il suo alter ego. Aveva solo 27 anni, Kansai, quando nel 1971 presentò a Londra la sua collezione personale conquistando il primato di primo ... Leggi su optimagazine

