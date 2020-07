È morto Kansai Yamamoto, lo stilista aveva curato l’alter ego David Bowie (Di lunedì 27 luglio 2020) È morto Kansai Yamamoto, lo stilista giapponese che aveva curato l’alter ego di David Bowie, Ziggy Stardust. aveva 76 anni È morto Kansai Yamamoto, lo stilista giapponese che aveva curato l’alter ego di David Bowie, Ziggy Stardust. aveva 76 anni Addio a Kansai Yamamoto, il grande stilista giapponese ci ha lasciati a settantasei anni. Nello scorso mese di marzo aveva scoperto di essere malato di leucemia e in questi mesi, mentre nel mondo scoppiava la pandemia, lui portava ... Leggi su bloglive

