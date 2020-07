È morto a 76 anni lo stilista giapponese Kansai Yamamoto che collaborò con David Bowie (Di lunedì 27 luglio 2020) È morto a 76 anni lo stilista giapponese Kansai Yamamoto, noto per aver disegnato diversi abiti indossati da David Bowie durante i suoi spettacoli, in particolare quelli per il suo “Ziggy Stardust Tour” del 1972-73. La notizia della morte dello Leggi su ilpost

rtl1025 : ?? Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a #Roma. A quanto ric… - Agenzia_Ansa : #Cinema è morto John Saxon, aveva 83 anni #johnsaxon - Rosa_bis90 : RT @fatina909: ?????????????? UGO!! VERONA!! CHII MI AIUTA PER LUI? DA QUANDO È MORTO IL PROPRIETARIO VIVE IN UN POLLAIO SOTTO IL SOLE, UN BRETONC… - 1haribo1 : @pap1pap Candreva ha 33anni ed è il classico mediocre, rimesso in piedi da Andonio. Tre mesi di Moses evito di comm… - WandaPardini : RT @QuelloConLaCana: Date, ricordi. Per me il 26 luglio è quello del 2012. Da 3 anni non salivo più di 2 rampe di scale per paura di avere… -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni Si uccide a 18 anni, un anno dopo la morte della fidanzata travolta dal bus. «Aveva il suo nome tatuato» Il Messaggero È morta a 104 anni Olivia de Havilland, Melania in Via col vento

Milano, 27 lug. (askanews) - Per tutti era Melania. Non quella che ha impalmato Donald Trump, ma l'altra, quella prima. Quella che si era presa il troppo buono e troppo molle Ashley, di cui era tanto ...

Maledetto Modigliani al cinema per i cento anni dalla morte

Un artista maledetto e ribelle, un genio scandaloso e il maestro indiscusso dell’arte del Novecento. Amedeo Modigliani arriva al cinema in occasione dei cento anni dalla morte Un ritratto che si sping ...

Milano, 27 lug. (askanews) - Per tutti era Melania. Non quella che ha impalmato Donald Trump, ma l'altra, quella prima. Quella che si era presa il troppo buono e troppo molle Ashley, di cui era tanto ...Un artista maledetto e ribelle, un genio scandaloso e il maestro indiscusso dell’arte del Novecento. Amedeo Modigliani arriva al cinema in occasione dei cento anni dalla morte Un ritratto che si sping ...