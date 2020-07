Dybala, elongazione muscolare: potrebbe non farcela per la Champions (Di lunedì 27 luglio 2020) Nonostante la vittoria dello scudetto, la Juventus è in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma l’argentino potrebbe non recuperare in tempo per la sfida di Champions League col Lione del prossimo 7 agosto. Di seguito, il comunicato del club. Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

