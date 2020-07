Due gemelle partoriscono due figli maschi nello stesso giorno: il miracolo della vita a Napoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Sempre insieme, nella vita che le ha volute gemelle e nel destino che le ha volute mamme nello stesso giorno. Stefania e Assunta Del Mondo, 28 anni, di Casoria nel napoletano, hanno dato alla luce, con parto naturale, i loro piccoli Lorenzo e Carmine a poche ore di distanza l’una dall’altra. La felicità si sa è reale solo se condivisa e mai come questa volta sembra essere vero. Le due sorelle hanno affrontato insieme decine di esperienze, gioie e dolori. Mai si aspettavano però di concepire un figlio nello stesso periodo e addirittura di partorire nello stesso giorno. Lorenzo è nato alle 23.30 del 24 luglio, Carmine alle 3.51 del 25. Immensa la gioia delle due gemelle e dei familiari. I ... Leggi su newscronaca.myblog

RaiUno : 'Sono due gemelle, identiche, trentenni'. #IlGiovaneMontalbano - #MorteInMareAperto ORA IN ONDA su #Rai1 e in ste… - RaiUno : 'Sono due gemelle, identiche, trentenni'. #IlGiovaneMontalbano - #MorteInMareAperto STASERA #20luglio alle 21.25… - GrecoSalvator3 : @__discreetastem Guardando bene ci sono altri...due motivi. Saluti alle gemelle. - pedrolp44860430 : RT @Custonaci_web: ????Le due isole sorelle sono anche le più lontane delle #Eolie, due luoghi che conservano ancora intatto il loro aspetto… - CiaoKarol : Due gemelle partoriscono i propri bimbi lo stesso giorno ?????? IL MIRACOLO DELLA VITA. È ACCADUTO IN ITALIA -

Ultime Notizie dalla rete : Due gemelle Miracolo della vita a Napoli: due gemelle partoriscono a poche ore di distanza Vesuvio Live Addio a Olivia de Havilland, l'ultima leggenda di Via col Vento

(di Paolo Martini) - Olivia de Havilland era diventata una celebrità poco più che ventenne e per oltre 80 anni è stata una leggenda vivente della cinematografia, ultima delle grandi dive dell'epoca d' ...

Fantacalcio, gli infortunati della 37ª giornata di Serie A

ILICIC: lo sloveno in ritardo di condizione, fuori anche per il match di domani a Parma. Mister Gasperini intenzionato a preservarlo in campionato per averlo al meglio in Champions League contro il PS ...

(di Paolo Martini) - Olivia de Havilland era diventata una celebrità poco più che ventenne e per oltre 80 anni è stata una leggenda vivente della cinematografia, ultima delle grandi dive dell'epoca d' ...ILICIC: lo sloveno in ritardo di condizione, fuori anche per il match di domani a Parma. Mister Gasperini intenzionato a preservarlo in campionato per averlo al meglio in Champions League contro il PS ...