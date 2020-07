Dramma per Benedetta Rossi, la food blogger preoccupata per il suo orto: “Tutto rovinato ma…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Una grandinata ha distrutto l’orto di Benedetta Rossi Benedetta Rossi nelle ultime è stata colpita da un Dramma. La più famosa e popolare food blogger d’Italia nel pomeriggio di venerdì 24 luglio 2020 si è vista distruggere il suo giardino. La disgrazia è capitata a causa di una violenta grandinata. Il maltempo si è abbattuto sulla campagna pascoliana, nelle Marche, in cui la conduttrice che presto tornerà sul piccolo schermo, abita con il marito Marco Gentili e il bellissimo cane che si chiama Nuvola. La donna negli anni è riuscita ad incrementare il suo seguito, infatti oggi conta milioni di followers sui vari social network. Inoltre scrivi libri di ricette, ... Leggi su kontrokultura

luca_tessitore : RT @nonunadimeno: Ciò che l'informazione chiama dramma dei padri separati è l'omicidio dei propri figli per vendetta nei confronti dell'ex… - anissahelou : RT @ilaborletti: Questo è per km il paesaggio sfigurato del meraviglioso Salento dopo il dramma Xylella:un batterio killer che si sarebbe… - ilaborletti : Questo è per km il paesaggio sfigurato del meraviglioso Salento dopo il dramma Xylella:un batterio killer che si s… - antonellabianc2 : RT @ilruttosovrano: Il dramma del rapporto tra Fontana e il cognato fatto di incomprensioni: lui vuole inconsapevolmente comprargli i camic… - akiro967 : RT @ilruttosovrano: Il dramma del rapporto tra Fontana e il cognato fatto di incomprensioni: lui vuole inconsapevolmente comprargli i camic… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma per Dramma per Benedetta Rossi, cosa è successo al suo orto Il Tempo Bambina morta in piscina a Ercolano: «Lina giocava alla morte nell'acqua con le amichette»

A parlare, disperata, è una zia di Pasqualina D'Anna, la bambina morta ieri alle 19 per annegamento nella piscina «Quattro ... che hanno assistito al dramma che non avrebbero mai voluto vivere. La ...

Beautiful, Hope ha capito che Phoebe è la figlia Beth? Cosa succede ora

Continua il dramma di Hope Logan a Beautiful. La Logan ha perso la figlia Beth, avuta dall’ex marito Liam Spencer. Hope crede che la bambina sia morta, in realtà è stata semplicemente rapita dal dotto ...

A parlare, disperata, è una zia di Pasqualina D'Anna, la bambina morta ieri alle 19 per annegamento nella piscina «Quattro ... che hanno assistito al dramma che non avrebbero mai voluto vivere. La ...Continua il dramma di Hope Logan a Beautiful. La Logan ha perso la figlia Beth, avuta dall’ex marito Liam Spencer. Hope crede che la bambina sia morta, in realtà è stata semplicemente rapita dal dotto ...