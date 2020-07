Dramma a Ercolano, Lina muore a 11 anni in piscina davanti alle amichette (Di lunedì 27 luglio 2020) ​Tragedia ad Ercolano nella giornata di ieri, dove una bimba di 11 anni, PasquaLina d’Anna, è morta annegata in piscina. Il fatto si è consumato alle piscine “Punta Quattroventi”, in via Marittima, in un noto complesso alberghiero a quattro stelle. Ercolano (Napoli), tragedia in piscina: PasquaLina d’Anna morta annegata a 11 anni Secondo quanto ricostruito … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

