‘Dopo 30 anni da avvocato, studio per trovare lavoro’. Migliaia di professionisti abbandonati dallo Stato (Di lunedì 27 luglio 2020) I tempi sono difficili. trovare lavoro, mentre la crisi segue il suo corso e il governo resta a guardare, rischia di diventare da ‘qualcosa per cui avere speranza’ a incubo. La situazione era già fragile, per troppi questa realtà esisteva già da prima. La testimonianza di Giovanbattista -che riprendiamo dalla Repubblica- rappresenta una delle tante storie di italiani, che si ritrovano senza lavoro e con poche speranze per il futuro, ma che per fortuna non perdono il coraggio. Giovanbattista è un padre e avvocato di Taranto che con una lunga carriera alle spalle, a 58 anni deve ricominciare da capo. Ha deciso di farlo rimettendosi a studiare e provando a entrare nel mondo della scuola tramite concorso o supplenze: “Per gli avvocati il 2020 è Stato un anno ... Leggi su ilparagone

virginiaraggi : Molte spiagge del litorale di Roma erano abbandonate, in uno stato di degrado e con chioschi e strutture fatiscenti… - AnnalisaChirico : Dopo 10 anni, termina l’odissea giudiziaria che travolse l’ex sindaco di Parma Vignali: nessun reato, ipotesi accus… - fattoquotidiano : GRANDI OPERE Palazzo Chigi scrive la norma per liquidare la società concessionaria in guerra col costruttore Salini… - 666Burzum777 : RT @isabellaisola3: Salve Amici?????? Per Roberto,italiano,55 anni, senza casa,lavoro,solo e disperato nessun hotel e pocket money È stato tr… - alyciajasminsw1 : RT @Rossi6Giulia: Voglio vedere chi ha il coraggio di dirmi che questa donna non si merita di tornare in the 100, si è commossa! a regá dop… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Dopo anni Mahmood, Ferragni e le popstar al museo: «Ma dov'è lo scandalo?» Corriere della Sera