Doodle di oggi: Jeanne Baret, l’esploratrice che si finse uomo (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Doodle di oggi celebra Jeanne Baret, la prima donna a circumnavigare la terra. Per compiere l’impresa si finse uomo per eludere le rigide leggi francesi che impedivano alle donne l’accesso in marina Il Doodle di oggi mostra un esploratore che solca i mari. In realtà si tratta di una donna, la prima a circumnavigare la terra. Si tratta di Jeanne Baret, esploratrice francese che si finse uomo per eludere le rigide leggi della marina francese ed arruolarsi. Una sorta di paladina a sostegno dei diritti femminili, Jeanne Baret è senza dubbio una figura indimenticabile e Google lo sa bene, ecco perché il ... Leggi su zon

