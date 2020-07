Dirty Dancing: stasera su Nove il film cult degli anni '80 (Di lunedì 27 luglio 2020) Dirty Dancing, il film cult degli anni '80 con Patrick Swayze e Jennifer Grey, torna stasera alle 21.35 su Nove, a 33 anni dal suo debutto in sala. Dirty Dancing torna stasera su Nove alle 21:35 riportando in onda le stesse emozioni e gli stessi sensuali balli proibiti tra i suoi giovani protagonisti a 33 anni di distanza da quello che, partito come un film a basso budget, si è poi rivelato un enorme successo, non solo al botteghino ma anche in home video. Dirty Dancing ci porta in vacanza con la famiglia Houseman, composta da padre, madre e due figlie, che parte per le Catskill Mountains, dove ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dirty Dancing: stasera su Nove il film cult degli anni '80 - carlopalomar : RT @TvItaMemories: #StaseraInTv (27 luglio 2020) #Rai1 - #IlGiovaneMontalbano #Rai2 - A Sud Di #MadeInSud #Rai3 - #Bodyguard #Rete4 - #Qua… - DaniLdC : Io non vi ho detto niente, stasera su ?@nove? Dirty Dancing - radiortm : La musica di Cocciante e Dirty Dancing domani a Marina di Modica - - Mamox__ : Ah però! Stasera filmone sul #Nove: Dirty Dancing! #DirtyDancing -