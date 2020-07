Dirty Dancing - Balli proibiti: la storia vera che ha ispirato il film (Di lunedì 27 luglio 2020) La sceneggiatrice di Dirty Dancing - Balli proibiti ha spiegato l'origine dei personaggi del film raccontando la storia vera a cui si è ispirata. Durante un'intervista del dicembre 2008, Eleanor Bergstein, la sceneggiatrice di Dirty Dancing - Balli proibiti, dichiarò che per creare i personaggi di Baby e Johnny, i protagonisti della pellicola, si era ispirata ad una storia vera: entrambi sono stati influenzati dalla vita della stessa Bergstein. Proprio come "Baby" Houseman, Bergstein proveniva da una famiglia ebrea liberale che visitò le località di Catskills negli anni '60. Suo padre era un medico, fu lei ad essere soprannominata "Baby" fino ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Dirty Dancing – Balli proibiti: il rapporto tra Patrick Swayze e Jennifer Grey non fu rose e fiori sul set - Noovyis : (Dirty Dancing - Balli proibiti: il rapporto tra Patrick Swayze e Jennifer Grey non fu rose e fiori sul set) Playh… - lukeskiva : Ho vissuto così bene questi 33 anni senza dirty dancing, potevo tranquillamente continuare così - yoongipig : Oggi ho riguardato per la millesima volta dirty dancing, ora ho scoperto che sta facendo in tv e indovinate un po’!… - ClotildeDuRoy : In TV danno #DirtyDancing? Io guardo Dirty Dancing. ?? -