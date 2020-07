Diamanti, conti alle Bahamas, villaggi vacanze: la passionaccia della Lega per i soldi all'estero (Di lunedì 27 luglio 2020) Prima i caraibici, gli svizzeri, i tanzaniani, gli albanesi. Gli extra-comunitari, insomma. Ma non soltanto: prima anche i ciprioti e i croati, che fanno parte dell’Unione Europea. Tutti, insomma, prima degli italiani. I soldi, però, non i voti. Perché passano gli anni ma non la vocazione glocal della Lega: si guadagna (bene) in patria, si spende, si investe o almeno si deposita, all’estero.In principio, negli anni Novanta, fu l’idea del villaggio vacanze sulle coste dell’Istria croata. Doveva chiamarsi Skipper e diventare “il paradiso dei leghisti” con tanto di golf, piscine, centro benessere, e ovviamente tanti prati verdi. A lanciarsi nell’avventura fu una società del Padovano supportata dai militanti padani e ... Leggi su huffingtonpost

