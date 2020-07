Deportivo La Coruña, la retrocessione in terza serie senza nemmeno giocare: l’abisso 20 anni dopo la vittoria della Liga e il ‘Superdepor’ (Di lunedì 27 luglio 2020) L’unico modo per capire quanto è profondo un abisso è caderci dentro. Solo che più si viene risucchiati giù dal gorgo nero, più diventa difficile tornare in superficie. Una lezione che il Deportivo La Coruña ha imparato lunedì scorso, quando la realtà ha preso le sembianze di un incubo dal quale è impossibile svegliarsi. Dalla Liga alla terza serie del calcio spagnolo. Un capolavoro al contrario portato a termine in appena due annate. Uno scherzo diventato grottesco durante l’ultima giornata della Segunda División. In quello che un tempo era il glorioso Riazor, il Deportivo ospita il Fuenlabrada. I padroni di casa devono vincere per sperare nella salvezza. Gli ospiti devono vincere per sperare nei playoff. ... Leggi su ilfattoquotidiano

