Delizia allo yogurt: la torta con 5 ingredienti, pronta in 5 minuti, senza né olio, né olio, né burro! (Di lunedì 27 luglio 2020) La Delizia allo yogurt è una torta semplicissima, golosa e light, si realizza in 5 minuti, cuoce in 3 quarti d’ora e vi basteranno 5 ingredienti. Leggerissima e morbida, non prevede l’utilizzo di farina, olio e burro: una nuvola di gusto, senza grassi! Cosa volete di più in questa torrida estate per restare in forma senza rinunce? Assaporatela freddissima di frigorifero per un brivido di piacere! Vi basterà avere in dispensa: yogurt, amido di mais, limone, zucchero e uova per la ricetta base che vi mostreremo di seguito. Se, però, volete provare delle varianti appetitose, potete aggiungere cacao, gocce di cioccolata, cannella, miele, caramello, marmellate di ... Leggi su pianetadonne.blog

