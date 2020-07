Decreto di agosto: fondo per cashless per evitare i soldi in contante, le novità (Di lunedì 27 luglio 2020) Il tetto dell’utilizzo del contante dal 1° luglio è passato da 3.000 euro a 2.000 euro. Il Governo ha deciso di continuare la lotta al contante rifinanziando il premio per i contribuenti che effettuano acquisiti con mezzi tracciabili. Si ritorna al fono per il cashless, che nell’ultima legge di Bilancio, il premier Conte aveva sostenuto fortemente. Decreto di agosto: si riprende il fondo per cashless Un fondo nella legge di bilancio di circa tre miliardi per invogliare gli italiani a lasciare la moneta contante, ma purtroppo, sono sfumati in fretta con il Decreto legge di maggio per la crisi dell’Italia. Ma l’idea è ancora in ballo e la sua sospensione è solo ... Leggi su notizieora

