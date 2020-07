Decreto agosto: nuova proroga, stop a pignoramenti e cartelle esattoriali (Di lunedì 27 luglio 2020) Il governo sta lavorando a un nuovo provvedimento che riguarda lo stop ai pignoramenti e in particolare un’ulteriore proroga rispetto alla data fissata del 31 agosto. I cittadini che sono soggetti a pignoramenti e in attesa della cartella esattoriale possono tirare un sospiro di sollievo anche per loro è prevista una nuova sospensione. Decreto agosto: stop ai pignoramenti e cartelle esattoriali Secondo le ultime novità del Decreto agosto con questo provvedimento verrà disposta una nuova proroga per i pignoramenti e le cartelle ... Leggi su quotidianpost

