De Priamo-Bellucci: agghiacciante vicenda bimbo Ostia (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Quanto accaduto ad Ostia e’ agghiacciante. Un uomo di etnia rom come riportato dai giornali mentre passeggiava in spiaggia mano nella mano con un bambino di due anni, avrebbe offerto ad un turista una prestazione sessuale con il piccolo in cambio di denaro. Sempre da indiscrezioni stampa sembrerebbe non si tratti di un bambino scomparso o rapito ma, purtroppo, di un parente del suo sfruttatore.” “I campi nomadi a Roma sono fuori controllo e rappresentano un’emergenza, non solo per quanto avviene all’interno delle baraccopoli sversamenti di rifiuti e roghi tossici ma anche per lo stato in cui vivono i minori, gran parte dei quali costretti ad elemosinare in strada e vittime di maltrattamenti e abusi sessuali. L’episodio accaduto ad Ostia e’ una barbarie e coinvolge, purtroppo, ... Leggi su romadailynews

