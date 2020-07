De Mita sostiene De Luca. Caldoro: “Sono accomunati dagli interessi di famiglia” (Di lunedì 27 luglio 2020) La Campania riparte da Ciriaco De Mita. L’ex leader Dc, oggi sindaco di Nusco (Avellino), ha presentato la lista dei Popolari alle elezioni regionali in Campania. Lista a sostegno del governatore uscente, Vincenzo De Luca. L’attacco a Salvini: “Rappresenta gli stupidi” Secondo il 91enne ex presidente del Consiglio “siamo in periodo in cui il pensiero dei popoli è scomparso e resta la stupidità di quelli che parlano. Mi dispiace fare un solo nome – ha aggiunto – ma basta fare quello di Matteo Salvini. Se avete notato non ha mai un pensiero da esprimere ma solo un accenno da introdurre, è una parola a metà”. Ha poi avuto parole velenose anche per il candidato del centrodestra, Stefano Caldoro. De Mita: “Io un traditore? ... Leggi su secoloditalia

xblunotte : RT @SecolodItalia1: De Mita sostiene De Luca. Caldoro: “Sono accomunati dagli interessi di famiglia” - SecolodItalia1 : De Mita sostiene De Luca. Caldoro: “Sono accomunati dagli interessi di famiglia” -

Ultime Notizie dalla rete : Mita sostiene De Mita, De Luca? E' spesso d'accordo con le mie obiezioni Agenzia ANSA De Mita, De Luca? E' spesso d'accordo con le mie obiezioni

(ANSA) NAPOLI, 27 LUG - Alle regionali del 2015 fu il cosiddetto 'patto di Marano' a siglare l'intesa tra Vincenzo De Luca e Ciriaco De Mita, che cinque anni prima aveva invece sostenuto il candidato ...

Regionali, De Mita: la scelta è tra uno che bene o male governa, e chi è privo di autonomia

Sul piano locale, in Irpinia, De Mita è protagonista di una grande mobilitazione per sostenere la candidatura di Pino Rosato, cardiologo molto stimato e già direttore generale dell’ospedale Moscati ...

(ANSA) NAPOLI, 27 LUG - Alle regionali del 2015 fu il cosiddetto 'patto di Marano' a siglare l'intesa tra Vincenzo De Luca e Ciriaco De Mita, che cinque anni prima aveva invece sostenuto il candidato ...Sul piano locale, in Irpinia, De Mita è protagonista di una grande mobilitazione per sostenere la candidatura di Pino Rosato, cardiologo molto stimato e già direttore generale dell’ospedale Moscati ...