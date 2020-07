DAYDREAMER, anticipazioni puntate dal 3 al 7 agosto 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020:Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntate dal 3 al 7 agosto 2020Can e Sanem iniziano a fare insieme le prime cose da innamorati e così Emre inizia ad avere sempre più paura che Sanem possa rivelare a Can la verità sul suo tradimento e di come ha coinvolto Sanem negli intrighi che hanno favorito l’agenzia di Aylin. Comunque sia, Aylin ha in mente un altro piano per screditare Sanem agli occhi di Can. Sanem di notte va a casa di Osman e Ayhan per raccontare loro quanto di meraviglioso è accaduto con Can. La mattina dopo in casa di Sanem fervono i ... Leggi su tvsoap

