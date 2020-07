David Silva, l’ultimo sforzo prima dell’addio al Manchester City: “Spero di vincere la Champions” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ultima gara in Premier League con la maglia del Manchester City per David Silva che dopo la sfida vinta contro il Norwich ha parlato al Mirror delle sue sensazioni post match ma anche di quello che sarà lasciare il gruppo fantastico composto dai compagni di squadra, mister e staff. Senza dimenticare i tifosi che per 10 anni lo hanno supportato.Nelle parole dello spagnolo, però, anche un ultimo desiderio: vincere la Champions League.David Silva: "Mi mancherà tutto. Spero di vincere la Champions"caption id="attachment 997831" align="alignnone" width="588" David Silva (getty images)/caption"Gli applausi di staff e squadra? È stato emozionante perché qui in squadra ci sono persone ... Leggi su itasportpress

