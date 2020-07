Danze seminude e baci bollenti in barca. Le due della tv si fanno vedere così: boom (Di lunedì 27 luglio 2020) In barca a vela al largo della Sardegna, Dayane Mello e Soleil Sorgè finalmente spensierate hanno potuto lasciarsi andare alla loro vacanza in libertà. Dayane e Soleil sono due ex partecipanti di Pechino Express e a quanto pare hanno deciso di passare insieme l’estate, in barca e super sensuali, amorevoli l’una con l’atra. Insomma, un vero e proprio ricettacolo per il Gossip e i tanto amati paparazzi. Dayane Mello e Soleil Sorgè hanno ballato, si sono abbracciate e lasciate scattare qualche fotografia: tutto in bikini, tutto super sensuale. Inutile negarlo, le due modelle sono bellissime e i loro fan sono letteralmente esplosi alla vista delle fotografie che le hanno catturate. Splendide, giovani e più in forma che mai, Dayane Mello e Soleil Sorgé hanno incantato tutti, donne e ... Leggi su caffeinamagazine

