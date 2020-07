Dallo scudetto della Juve a Napoli e Milan, Ancelotti ammette: “Sarri merita una grande panchina. Ibra? Va confermato” (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ il giorno degli elogi e delle celebrazioni per la Juventus e per Maurizio Sarri, artefice del nono scudetto consecutivo vinto dai bianconeri. Foto Getty / Alessandro SabattiniL’allenatore toscano ha incassato le dolci parole di Carlo Ancelotti, che ha fatto i suoi complimenti al club bianconero ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1: “Sarri ha fatto un ottimo lavoro perché conoscendo le sue idee non è facile arrivare in una squadra che vince e impiantare immediatamente le sue idee. Credo che abbia avuto la capacità di adattarsi bene a questo primo anno e il prossimo a mio parere riuscirà a incidere di più. Non è giusto dire che Sarri non sia da Juve, merita una grande ... Leggi su sportfair

zazoomblog : Dallo scudetto della Juve a Napoli e Milan Ancelotti ammette: “Sarri merita una grande panchina. Ibra? Va confermat… - liam4ever : RT @FabDellaValle: Festa scudetto per un centinaio di tifosi fuori dallo Stadium #STRON9ER #JuveSamp - lazarismo : RT @FabDellaValle: Festa scudetto per un centinaio di tifosi fuori dallo Stadium #STRON9ER #JuveSamp - Zelgadis265 : RT @FabDellaValle: Festa scudetto per un centinaio di tifosi fuori dallo Stadium #STRON9ER #JuveSamp - NorbertoZapparo : RT @DabianaV: Festa scudetto per un centinaio di tifosi fuori dallo Stadium. Con me, erano 101 ?? #STRON9ER #JuveSamp -