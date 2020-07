Dall’inizio della pandemia mezzo milione di persone hanno perso il lavoro (Di lunedì 27 luglio 2020) Oltre un terzo delle imprese denuncia problemi di tipo organizzativo o economico dovuti all’emergenza sanitaria che portano a dubitare della sostenibilità dell’attività da ora a fine anno. Questo è quanto emerge dai dati Istat, che evidenziano anche la perdita di circa 500 mila posti di lavoro da quando è cominciata la pandemia. Il fatto che le imprese non si riprendano dal periodo di crisi causato dal coronavirus significherà, inevitabilmente, anche gravi problemi nel mercato del lavoro del nostro paese. LEGGI ANCHE >>> Salvini, dopo i morti sul lavoro, vuole investire in sicurezza. Ma si lamentava sugli ispettori mandati dal governo «Calo del mercato del lavoro di circa 500 mila occupati da inizio ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo… - sandrogozi : Cosa fare col #RecoveryFund e sopratutto come! @Renaissance_UE @RenewEurope lo hanno pensato e voluto sin dall’iniz… - EnricoLetta : Oggi l’Europa ha deciso un super Whatever it takes. Un piano di risposte, senza precedenti, 4mesi dopo l’inizio del… - GianpieroScanu : @red_mask9 La caratteristica dell’agnello sardo è nel sapore determinato dall’alimentazione ricevuta nei pascoli de… - montagne_paesi : I dati della Protezione Civile aggiornati al 27 luglio - Montagne & Paesi - In Italia 246.286 (+170) persone hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’inizio della Vasto Marina, avviato il rifacimento dell'asfalto sulla strada che conduce alla riviera Zonalocale