Dalla Spagna - Il Tottenham rivuole Llorente: Mourinho lo reputa ideale per fare il vice Kane (Di lunedì 27 luglio 2020) Fernando Llorente e il Napoli sono pronti a dividersi. Come riferisce il portale spagnolo todofichajes. Leggi su tuttonapoli

Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - fanpage : Seconda ondata coronavirus in Spagna: Uk la toglie dalla lista dei paesi sicuri - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - arcocielo : Gran Bretagna, quarantena obbligatoria per chi viene dalla Spagna. «Evitare viaggi non essenziali» - cesarebrogi1 : RT @rtl1025: ?? La #GranBretagna ha deciso di imporre due settimane di quarantena ai cittadini che rientreranno dalla #Spagna, dove nelle ul… -