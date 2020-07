Dalla Spagna: Arsenal, Leicester e Tottenham sono innamorate di Coutinho (Di lunedì 27 luglio 2020) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport, Philippe Coutinho Correia, in arte Coutinho, sarebbe molto richiesto in Inghilterra. Ci sono “tre fidanzate”: la metafora delle tre società interessate al calciatore brasiliano fa riferimento a Arsenal, Leicester e Tottenham. sono opzioni che il ragazzo, classe 1992, sta contemplando con massima attenzione. Coutinho, di proprietà del Barcellona, ma in prestito questa stagione in Baviera, al Bayern Monaco, vuole scegliere con grande cura la prossima destinazione. Foto: Coutinho2 foto marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - fanpage : Seconda ondata coronavirus in Spagna: Uk la toglie dalla lista dei paesi sicuri - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - clikservernet : Dalla Spagna: Arsenal, Leicester e Tottenham sono innamorate di Coutinho - Noovyis : (Dalla Spagna: Arsenal, Leicester e Tottenham sono innamorate di Coutinho) Playhitmusic - -