Dalla Germania: il Lille in trattativa per Angel Gomes del Manchester United (Di lunedì 27 luglio 2020) Dalla Germania, arrivano indiscrezioni circa il futuro del centrocampista Angel Gomes del Manchester United. Secondo quanto riporta Sky Sports De, il Lille sogna il grande colpo. Il giocatore è al termine del suo contratto con i Reds, si svincolerà e dunque sarà libero di trovarsi un’altra formazione per la prossima stagione. Ci sarebbe già una trattativa tra le parti. FOTO: Twitter United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

fattoquotidiano : COME STA L'AUTO? Vendite e immatricolazioni crollate. Il comparto vale quasi il 5% del Pil, ma la crisi è iniziata… - Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - Sport_Mediaset : +++ Clamoroso dalla #Germania: #Rangnick rimane al #Lipsia. +++ #SportMediaset - basso_volo : @matteosalvinimi Cagata serale. Ma se tutta l'automotiv italiana dipende dalla germania, che cazzate dici? La germa… - agilex2 : Germania: il ministro della sanità ha decretato l'obbligo del tampone per chi torna da aree a rischio. I test obbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Germania Dalla Germania a Ukunda: Josef Seibel sostiene la scarpa in Kenya laconceria.it Ostia, offre figlio di 3 anni per prestazioni sessuali: arrestato

Sul lungomare di Ostia aveva offerto il figlio di 3 anni per prestazioni sessuali in cambio di soldi. L'uomo, un 23enne di etnia rom, è stato denunciato e arrestato dalla guardia di finanza con l'accu ...

Juventus, i nove scudetti di fila non sono un inedito: le più lunghe strisce vincenti della storia del calcio

Con il successo ottenuto allo Stadium sulla Sampdoria, la Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva: un record assoluto nella storia della Serie A. Di nuovo. Prima dell’in ...

Sul lungomare di Ostia aveva offerto il figlio di 3 anni per prestazioni sessuali in cambio di soldi. L'uomo, un 23enne di etnia rom, è stato denunciato e arrestato dalla guardia di finanza con l'accu ...Con il successo ottenuto allo Stadium sulla Sampdoria, la Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva: un record assoluto nella storia della Serie A. Di nuovo. Prima dell’in ...