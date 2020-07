Dalla clinica degli orrori a casa: Brega Massone resta ai domiciliari (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, 27 luglio 2020 - Pier Paolo Brega Massone può continuare a scontare a casa il resto della condanna a 15 anni e 6 mesi per truffa ai danni del Sistema sanitario nazionale, falsità ideologica e ... Leggi su ilgiorno

mipiace17 : Se avessimo dei medici anziché epidemiologi, bravi, ma distanti dalla clinica, si smetterebbe subito di assillare c… - eos_lucky : @thedisabledview Ecco perché l'unica volta che ho fatto una seduta dalla psicologa è stato nella clinica dove vengo… - rebaf136 : @f_ronchetti Col termine medicina si intendono molte cose, dalla ricerca che si basa su biochimica, biofisica e alt… - Sensaens : @GassmanGassmann Un amico inglesei si opero' in clinica privata.Gli arrivo' subito una lettera dalla sanita' pubbl… - Fabushka : RT @quattroruote: #AlexZanardi è in condizioni 'instabili': i medici hanno disposto il trasferimento dalla clinica di riabilitazione al rep… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla clinica

IL GIORNO

Voleva tornare a casa, dalla figlia, voleva parlare con lei e l'avrebbe chiesto per ore. Voleva disperatamente scappare da lì. E allora appena ha potuto. ha provato a farlo saltando da una finestra. E ...E’ possibile affermare che, in assenza dei parametri clinico-assistenziali codificati a far riferimento all’emergenza sanitaria, risulta difficile poter identificare l’errore nella condotta dei sanita ...