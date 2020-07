Dal Portogallo: Nizza, c’è l’accordo con il Siviglia per Rony Lopes (Di lunedì 27 luglio 2020) Dal Portogallo rimbalzano le voci relative ad un imminente colpo di mercato del Nizza. La squadra francese, secondo quanto riporta il quotidiano Record, sarebbe molto vicina all’ingaggio di Rony Lopes. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. FOTO: Mundo Deportivo L'articolo Dal Portogallo: Nizza, c’è l’accordo con il Siviglia per Rony Lopes proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Roma - In Portogallo, dove si sono registrati 263 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, è stata lanciata una nuova mascherina, denominata MOxAd-Tech, in grado di neutralizzare il virus. In te ...La Juventus è campione d'Italia per la 36a volta. Dopo la delusione di Udine i bianconeri hanno battuto la Sampdoria per 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, chiudendo la pratica scu ...