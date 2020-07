Dal bonus bollette e baby sitter al reddito di emergenza, ancora per pochi giorni (Di lunedì 27 luglio 2020) Bisogna stare attente alle scadenze dei vari incentivi, dal bonus bollette e baby sitter al reddito di emergenza, tutti entro il 31 luglio 2020. Il reddito di emergenza inizialmente in scadenza al 30 giugno è stato prorogato al 31 luglio 2020; questo significa che per fare domanda ci sono ancora pochi giorni. Sono almeno tre le scadenze dei bonus a fine mese, esaminiamole. Dal bonus bollette e bonus baby sytter al reddito di emergenza Sono attualmente tre le misure di sostegno economico in scadenza a fine luglio: il reddito di emergenza (REM), i ... Leggi su notizieora

FilippoCarmigna : Dal reddito di emergenza ai bonus bollette e baby sitter: tutti gli incentivi in scadenza il 31 luglio @sole24ore - NotizieOra : Dal bonus bollette e baby sitter al reddito di emergenza, ancora per pochi giorni - vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: Lavoro,13 miliardi dal governo «Sgravi di sei mesi per i neoassunti» Novità decreto agosto:prevista la proroga di 18 settim… - VaniaToni1 : Lavoro,13 miliardi dal governo «Sgravi di sei mesi per i neoassunti» Novità decreto agosto:prevista la proroga di 1… - NinaMoro6 : @PTridico @Librimondadori @Mond_Edu @MondadoriStore @PTridico Tridico carissimo, sono qui che ancora aspetto il bon… -