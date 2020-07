Cristina Marino, occhi increduli per il bikini dopo il parto. “Che hai fatto?” (Di lunedì 27 luglio 2020) Se non ci fossero le testate di gossip o le documentazioni social ad attestarlo, nessuno si sarebbe accorto che Cristina Marino avesse partorito. La bellissima e giovane compagna di Luca Argentero, fin subito dopo la nascita della piccola Nina Speranza Argentero (avvenuta il 21 maggio 2020), ha sfoggiato un fisico da urlo. Oltre alla giovinezza e una fortunata genetica, dalla sua parte c’è stata la sua perseveranza nello sport. La neo mamma è una grande appassionata di fitness, non ha mai smesso di allenarsi persino quando la dolce attesa era ormai arrivata agli scoggioli. Che dire, difatti, i sacrifici di Cristina Marino hanno dato evidentemente i suoi frutti perché il suo corpo sembra tutto tranne quello di una donna che ha appena ... Leggi su tuttivip

Cristina Marino, primo bikini dopo il parto… con dedica d'amore a Luca Argentero. Guarda il video

Cristina Marino in forma a due mesi dal parto, la foto in costume su Instagram

Diventare mamma è un cambiamento enorme nella vita di una donna: priorità sostanzialmente diverse da quelle di prima e, spesso, bisogna fare i conti anche con una forma fisica differente da quella che ...

Diventare mamma è un cambiamento enorme nella vita di una donna: priorità sostanzialmente diverse da quelle di prima e, spesso, bisogna fare i conti anche con una forma fisica differente da quella che ...