Cristiano Ronaldo 'incorona' Georgina e i figli: "La famiglia campione!" (Di lunedì 27 luglio 2020) Brindisi reali e virtuali, dagli spogliatoi dell'Allianz Stadium ai social network, per festeggiare quello che Leonardo Bonucci ha definito " lo scudetto più bello ". Cristiano Ronaldo ha vissuto una ... Leggi su corrieredellosport

tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 735 3. Romario 734 4. Gerd M… - OptaPaolo : 31 - Cristiano #Ronaldo ha segnato 31 gol in questo campionato: nella storia della #Juventus, solo Felice Borel ha… - Eurosport_IT : 9? scudetti di fila: la Juventus è ancora campione d'Italia!??????? Cristiano Ronaldo e Bernardeschi firmano il 2-0 de… - DraaXsy : RT @legendesfoot: Cristiano Ronaldo... qui d'autre ? ???? - Ya2SSeR0 : @_xsoyi cristiano ronaldo & Figo #??_???_??? -