Cristiano Ronaldo, festa scudetto a letto: Georgina lo attende "vestita" così, roba incendiaria | Guarda (Di lunedì 27 luglio 2020) Prima la festa per lo scudetto. Poi, la festa a casa. Si parla di Cristiano Ronaldo, a segno nella partita di domenica sera contro la Sampdoria che ha consegnato il nono scudetto consecutivo alla Juventus. scudetto su cui c'è il marchio di CR7, a quota 31 gol in questo campionato. E come detto, dopo la festa sul campo inizia la festa a casa. A celebrare il campione portoghese ci pensa la fidanzata, Georgina Rodriguez, che gli dedica un post su Instagram in cui definisce Ronaldo "il miglior giocatore dell'universo". E ci può stare. Ma soprattutto, Georgina si mostra "vestita" così come potete vedere nello scatto qui sotto: ... Leggi su liberoquotidiano

tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 735 3. Romario 734 4. Gerd M… - OptaPaolo : 31 - Cristiano #Ronaldo ha segnato 31 gol in questo campionato: nella storia della #Juventus, solo Felice Borel ha… - Eurosport_IT : 9? scudetti di fila: la Juventus è ancora campione d'Italia!??????? Cristiano Ronaldo e Bernardeschi firmano il 2-0 de… - FTrombettoni : RT @GoalItalia: Bianconeri #campioniditalia: nella bacheca di Cristiano Ronaldo non c'è più spazio ?? - matteo_dionisi : RT @GoalItalia: Bianconeri #campioniditalia: nella bacheca di Cristiano Ronaldo non c'è più spazio ?? -