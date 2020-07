Crisi politica in Somalia: Internet OUT (Di lunedì 27 luglio 2020) Somalia, Crisi politica: Internet out. Dopo il voto in Parlamento che ha revocato l’incarico del primo ministro Hassan Ali Khaire, Internet è stato bloccato in Somalia. Hassan Ali KhaireLo afferma Netblocks, segnalando che la connettività del paese è scesa sotto il 30% del normale. In particolare, il “più alto impatto” del blocco riguarda la città di Mogadiscio, capitale del paese.Bloccati anche cellulari e linee fisse. Ue e Usa hanno condannato le dimissioni forzate del primo ministro che potrebbero mettere a rischio le conquiste democratiche del paese. Un voto quasi unanime di sfiducia sabato che ha visto il primo ministro della Somalia rimosso dal suo incarico è stato condannato all’interno ... Leggi su databaseitalia

CarloCalenda : I partiti non fanno più politica @MassimGiannini. Invece dalle parti dei giornali va tutto bene. Capacità di approf… - marcodimaio : Per qualche compagno di strada del M5S accendere - come ha fatto oggi @matteorenzi - i riflettori sulla crisi che r… - Agenzia_Italia : Sale la tensione sul #Mes. Per #Renzi sarà la crisi attesa in autunno che costringerà ad attingervi. - FFiamengo : RT @mariamacina: M5S, Buffagni a Renzi: 'Il gufo sei tu, il Mes non serve', La replica di Italia Viva: 'Parlare di crisi è realismo' - La R… - sardo1951 : RT @marcodimaio: Per qualche compagno di strada del M5S accendere - come ha fatto oggi @matteorenzi - i riflettori sulla crisi che rischia… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi politica Tunisia, il passo indietro del premier Fakhfakh riacutizza la crisi politica e sociale Il Manifesto "L’astensionismo si sconfigge così"

di Claudia Cangemi Crisi di rappresentanza, antipolitica, scollamento tra partiti e popolo. Quante volte abbiamo sentito espressioni simili? E tutti a scuotere la testa, senza mai fermarsi a pensare d ...

IL PAESE CHE VOGLIAMO. Incontro virtuale il 27 luglio alle ore 18.00. Una riflessione di Alessandra Bocchetti

La redazione 27 Luglio 2020 IL PAESE CHE VOGLIAMO. Incontro virtuale il 27 luglio alle ore 18.00. Una riflessione di Alessandra Bocchetti2020-07-27T07:25:20+02:00 Archivio, Articoli/News Lunedì 27 lug ...

