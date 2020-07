Cremona, inchiesta su fondi. “10mila euro per un finto progetto di didattica a distanza: trovati sul conto della sorella di uno degli indagati” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci sarebbero soldi anche per un progetto di didattica a distanza falso tra i bonifici sospetti oggetto dell’indagine sulla presunta sottrazione di denaro ai danni della onlus “Uniti per la provincia di Cremona“. La raccolta fondi era stata lanciata da dodici associazioni di categoria e dalla Fondazione Arvedi a favore degli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore e di tutte le realtà del territorio attive in questi difficili mesi di emergenza sanitaria. Al centro dell’indagine ci sono tre persone molto conosciute sul territorio: uno è il giornalista cremasco Renato Crotti, figura di spicco del Ggruppo Arvedi e segretario della onlus ora indagato per associazione a delinquere finalizzata ... Leggi su ilfattoquotidiano

Inoltre, il progetto sarebbe costituito da 48 pagine copiate dalla rete: in particolare da un documento “redatto per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella”, dal sito Orizzontescuola.it, ma anche ...

