Covid, Zangrillo: “Virus inesistente? Nessuno mi ha contraddetto. Chiedo scusa per i toni” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alberto Zangrillo chiede scusa per i toni utilizzati ma va dritto per la sua strada. Ovvero quella per cui da tempo si batte invitando a mantenere alta la guardia ma senza scadere nella psicosi da virus. Il primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano è intervenuto nel corso del convegno in Senato ‘Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’, durante il quale ha ribadito la sua posizione. “Stigmatizzo questa polarizzazione – ha dichiarato Zangrillo nelle parole riportata dall’Adnkronos- questo far emergere che ci possa essere divergenza di vedute fra addetti ai lavori, che in questa vicenda sono prevalentemente medici, ma anche tanti biologi, statistici, qualche veterinario e qualche epidemiologo. L’importante è che tutti ... Leggi su italiasera

