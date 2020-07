Covid, Sileri: “Multa mille euro? Giusta. Le regole si devono rispettare” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono arrivate le prime maxi multe da 1000 euro a Ischia e a San Giorgio a Cremano per chi non rispetta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi dopo l’ultima ordinanza del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ad essere totalmente d’accordo con le scelte decisionali del Governatore è il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri che ha affermato: “La multa di mille euro? Non è pesante. Le regole devono essere chiare, semplici e vanno rispettate”. “Dobbiamo pensare alla mascherina come agli occhiali: se serve la infili – ha aggiunto – perché la mascherina al chiuso è necessaria e laddove non la si usa si mette a rischio la salute di chi ... Leggi su anteprima24

24 anni appena, subito dopo la laurea, è stato lanciato allo sbaraglio nella battaglia contro il Covid. Ha lottato ... dove sono i responsabili del nostro dicastero, Speranza e Sileri, di fronte a ...

Arriva una nuova ordinanza sul coronavirus del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulle mascherine. Gli agenti del commissariato di Polizia di Ischia hanno elevato stanotte una sanzion ...

