Covid, la “batwoman” delle ricercatrici: “Non è nato a Wuhan” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il coronavirus non è nato a Wuhan. Ne è convinta la ricercatrice cinese Shi Zhengli, che per 15 anni ha studiato i pipistrelli all’interno delle grotte e per questo è chiamata “batwoman”. La donna, 56 anni, ha rilasciato un’intervista a Science, rilanciata dal Corriere della Sera. Shi Zhengli si è scagliata contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che a più riprese ha definito il Covid ‘virus di Wuhan’: “Le affermazioni del presidente Trump che il Sars-CoV-2 è uscito dal nostro istituto contraddicono totalmente i fatti, danneggiano il nostro lavoro accademico e la nostra vita personale. Il presidente Trump ci deve le sue scuse”. La ricercatrice ha spiegato i motivi secondo i quali, per lei, il virus non sarebbe nato a ... Leggi su italiasera

