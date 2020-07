Covid di ritorno. In Cina mai così tanti casi da marzo, Hong Kong preoccupata (Di lunedì 27 luglio 2020) La Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi di Covid-19, di cui 57 di trasmissione domestica e 4 importati: è il peggior dato dalle 75 infezione segnale il 6 marzo scorso. Secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale, 41 contagi sono stati rilevati nello Xinjiang, la regione adesso più a rischio, 14 nella provincia di Liaoning e 2 in quella di Jilin. Quanto ai casi importati, 2 sono relativi alla Mongolia Interna, mentre Fujian e Sichuan ne hanno avuto uno ciascuno. I nuovi asintomatici accertati sono stati 44.Ad Hong Kong sono stati registrati 103 nuovi casi: è il quinto giorno consecutivo in cui i nuovi ci superano le 100 unità . Le autorità locali hanno imposto l’obbligo di indossare la ... Leggi su huffingtonpost

