Covid bollettino Lazio, 13 casi in 24 ore: 8 vengono dall'estero (Di lunedì 27 luglio 2020) nel : nelle ultime 24 ore 13 casi e un decesso. Dei nuovi casi 8 sono di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh , due casi da Spagna , due da Afghanistan , uno dal Pakistan , uno dal ...

