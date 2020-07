Covid, Bocelli: “Durante il lockdown mi sono sentito umiliato: ho trasgredito le regole” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’. Questo il nome del convegno organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche Matteo Salvini e Andrea Bocelli. Il tenore, durante il discorso tenuto per l’occasione, ha confessato di aver violato il lockdown, durante il quale si è sentito umiliato. “Ho accolto questo invito ma sono lontano dalla politica – ha ammesso Bocelli – Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi ho cercato di analizzare la realtà e mi sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate”. Spiega ... Leggi su italiasera

