Covid, 8 nuovi positivi a Bergamo Quarto giorno senza morti in Lombardia (Di lunedì 27 luglio 2020) I dati del 27 luglio. Quarto giorno consecutivo senza decessi in Lombardia e 6 province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. A Bergamo 8 nuovi positivi. Leggi su ecodibergamo

