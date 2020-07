Covid-19 per Galli il “pericolo” non arriva dai migranti (Di lunedì 27 luglio 2020) Nell’estate dei focolai da Covid-19 resta alta l’attenzione e il timore per un’eventuale seconda ondata epidemica, un’eventualità che metterebbe in ginocchio la nostra economia, ma anche i nostri nervi. E puntuale, come ogni paura, arriva la propaganda della destra, pronta a capitalizzare fobie e timori alla ricerca di consenso facile. E ancora una volta il bersaglio sono i migranti, ieri “risorse boldriniane” pronte a degradare le nostre città, oggi “untori” pronti a infettare le nostre comunità. Ma quanto c’è di vero? Per l’infettivologo Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie Infettive, dell’ospedale Sacco di Milano, in realtà poco. Intervistato da Avvenire Galli ha ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Covid, la movida fa paura: controlli e multe fino a mille euro per chi non mette la mascherina la Repubblica Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +2 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.861), secondo giorno senza decessi

Virus. Luca Zaia torna in diretta oggi: cosa ha detto il governatore del Veneto

