Covid-19, la pandemia continua. Sfiorati i 650mila morti nel mondo (Di lunedì 27 luglio 2020) In Vietnam si evacua una città, la Cina registra il più alto numero di casi da marzo, il Marocco chiude le città più grandi. Il Covid fa ancora paura. Il mondo sfiora quota 650mila morti per Covid-19. Gli Stati Uniti rimangono in testa alla triste classifica per il maggior numero di casi e di decessi

Ultime Notizie dalla rete : Covid pandemia La doppia pandemia è un pericolo reale - Ed Yong Internazionale INGV, la riduzione del rumore sismico mondiale grazie al “silenzio” indotto dal Covid-19

Le misure di distanziamento sociale e di confinamento messe in atto dai Governi hanno ridotto del 50% l’ampiezza del rumore sismico antropogenico nel mondo. Nel primo semestre del 2020 i Governi di mo ...

EMERGENZA INFINITA

Come numero di decessi dovuti alla pandemia in America Latina, alle spalle del Brasile si trova il Messico, che è ormai balzato al quarto posto al livello mondiale (dietro la Gran Bretagna) con 43.680 ...

