Covid 19 in Campania, bollettino aggiornato al 26 luglio: 14 positivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 26 luglio, parla di 14 positivi su 1555 tamponi analizzati. Quattordici nuovi casi di Covid 19 in Campania dall’analisi di 1555 tamponi. Il bollettino dell’unità di crisi pubblicato oggi, lunedì 27 luglio (aggiornato alle 23.59 di domenica 26 luglio), informa che sono complessivamente 4926 i casi … Leggi su 2anews

