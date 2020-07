Covid-19, in calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi. I dubbi di Crisanti: “Stiamo facendo i tamponi giusti?” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 170, 5 invece i morti. E' quanto emerge dal bollettino odierno del 27 luglio sull'emergenza coronavirus diramato dal ministero della Salute e che registra in Lombardia il quarto giorno consecutivo senza decessi. Dunque, in calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l'"effetto weekend", con un drastico calo dei tamponi (oggi 25.551, la metà della media di oltre 50mila). Il calo è distribuito su gran parte delle regioni, soprattutto Lombardia (34 casi contro i 74 di ieri), Emilia Romagna (33 ... Leggi su ilfogliettone

