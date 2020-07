Covid-19, il bollettino del 27 luglio: 5 decessi, 147 nuovi contagi (Di lunedì 27 luglio 2020) Covid-19 bollettino del 27 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati rilasciati Protezione Civile sulla pandemia che ha interessato l’Italia La Protezione Civile ha da poco pubblicato il bollettino in cui sono definiti tutti i numeri dell’epidemia Covid-19 registrati oggi 27 luglio 2020. Il numero dei positivi è di +147. Il conto dei deceduti purtroppo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

E’ lunedì 27 luglio e come di consueto scopriremo come è evoluta la curva dell’epidemia di coronavirus grazie al nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Nelle scorse 24 ore i dati sono ri ...27 luglio 2020 Guarda i dati aggiornati In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l'"effetto weekend", ...