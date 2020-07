COVID-19, evento negazionista al Senato. Salvini: "Non indosso la mascherina" (Di lunedì 27 luglio 2020) Matteo Salvini ha trovato la sua nuova strategia per fare incetta di consensi: abbracciare platealmente i negazionisti della pandemia di COVID-19 e sposare la tesi che il virus non sia più così pericoloso come qualche mese fa.Il leader della Lega è stato tra gli ospiti del convegno negazionista organizzato oggi in Senato, "COVID-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti", e che ha visto la partecipazione di medici e scienziati convinti che il COVID-19 in Italia sia pressoché inesistente e ormai innocuo. Nel corso dell'evento si sono susseguiti ospiti come Alberto Zangrillo, direttore dell'unità di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, e la biologa Marina Gismondo, ma anche il critico d'arte e Senatore ... Leggi su blogo

fattoquotidiano : Salvini al Senato senza mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. E partecipa in una sala all’evento di Sgarbi che… - M5S_Europa : Il sistema scolastico deve formare #cittadini consapevoli: a #scuola serve insegnare l'educazione civica, stradale,… - Giancar70336148 : RT @francotaratufo2: Sovranisti: 'L'ignoranza regna sovrana.... Salvini al Senato senza mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. E parteci… - dariuxman : Poveri...(scemi) Salvini al Senato senza mascherina: 'Non ce l'ho e non la metto'. E partecipa in una sala all'eve… - GRonchieri : RT @fattoquotidiano: Salvini al Senato senza mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. E partecipa in una sala all’evento di Sgarbi che dic… -

Il prossimo 30 luglio, a due settimane dalla sua morte, una commemorazione pubblica ricorderà Mario Paciolla, il collaboratore dell'Onu di 33 anni morto in circostanze misteriose lo scorso 15 luglio, ...

Cento grandi ospiti, sessanta eventi, 72 ore di incontri fruibili «no limits» dagli appassionati su pc, tablet e smartphone. Arrivato alla sua terza edizione, il Festival dello Sport di Trento indossa ...

