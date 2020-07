Così l’Afghanistan sfrutta l’energia solare per produrre eroina (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug – Energia solare, primaria fonte di energia rinnovabile presente sulla Terra dall’enorme potenziale e soprattutto dagli svariati benefici, se utilizzata come si deve. Occhio appunto al discrimine che può trasformarsi in crimine. Basti osservare quanto sta accadendo in Afghanistan, dove i coltivatori di oppio stanno sfruttando proprio l’energia solare per aumentare la produzione. E dunque, di conseguenza, l’offerta globale di eroina. Breve storia di un primato mondiale Facciamo però un breve excursus storico per inquadrare al meglio la questione. Dal 2001, anno dell’invasione del territorio controllato dai talebani da parte delle truppe Usa, la produzione di oppio nella cosiddetta “Mezzaluna d’oro” ha avuto un vertiginoso incremento: circa il 90% ... Leggi su ilprimatonazionale

