Così i giganti del petrolio finanziano la polizia negli Usa (Di lunedì 27 luglio 2020) Le grandi Corporations del petrolio e della finanza, spesso accusate di fomentare la disuguaglianza finanzierebbero, negli Stati Uniti, gruppi di interesse che fanno capo alle forze di polizia. Lo rivela un’inchiesta portata avanti da una Ong statunitense e ripresa puntulmente dal Guardian. In particolare le multinazionali finanzierebbero le fondazioni legati alle forze di polizia che si occupano dell’addestramento, dell’equipaggiamento e della sorveglianza tecnologica della polizia nelle maggiori città americane. Secondo il report le fondazioni di polizia in importantissime città americane come Seattle, Chicago, Washington, New Orleans and Salt Lake City sono state in parte fondate da multinazionali come Chevron, Shell e Wells Fargo, e giocano ... Leggi su giornalettismo

