Cosenza, turbativa d’asta e corruzione in atti giudiziari: 16 arresti (Di lunedì 27 luglio 2020) L’operazione è stata soprannominata “White collar” e ha portato all’arresto di 16 persone (9 in carcere e 7 ai domiciliari) in provincia di Cosenza, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta, corruzione in atti giudiziari, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del tribunale di Castrovillari, su richiesta del sostituto Procuratore della Repubblica Luca Primicerio, e sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza. I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa attesa in tarda mattinata nella sede delle fiamme gialle. L'articolo Cosenza, turbativa ... Leggi su ilfattoquotidiano

NuovoSud : Sedici arresti a Cosenza per corruzione e turbativa d'asta - LameziaClick : Cosenza, Operazione 'White Collar', 16 arresti per turbativa d'asta e corruzione nelle vendite giudiziarie… - CalabriaPage : Cosenza, Operazione 'White Collar', 16 arresti per turbativa d'asta e corruzione nelle vendite giudiziarie… - CosenzaPage : Cosenza, Operazione 'White Collar', 16 arresti per turbativa d'asta e corruzione nelle vendite giudiziarie - -… - LaCnews24 : Cosenza, sedici arresti per turbativa d'asta e corruzione #calabrianotizie #newscalabria -